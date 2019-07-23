- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، يوم الأحد 4 أغسطس المقبل، وحتى يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه، للطلاب والطالبات القدامى لسنوات النقل المختلفة.
وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات له، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج في 12 سبتمبر المقبل.
وينشر الخليج 365 شروط القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم..
كانت هذه تفاصيل خبر بالشروط.. بدء الالتحاق بالمدن الجامعية الأزهرية 4 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.