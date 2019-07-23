بالشروط.. بدء الالتحاق بالمدن الجامعية الأزهرية 4 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، يوم الأحد 4 أغسطس المقبل، وحتى يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه، للطلاب والطالبات القدامى لسنوات النقل المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات له، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج في 12 سبتمبر المقبل.

وينشر الخليج 365 شروط القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم..