بالصور- فحص 1300 حالة خلال قافلة طبية مجانية في قرية البصالي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: نظمت مديرية الصحة في أسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية في قرية البصالى التابعة لمركز كوم امبو. جاءت القافلة برعاية الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. وقال الدكتور طارق حسن إن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، وشهدت توقيع الكشف الطبي على 1332 مواطنًا من أهالي القرية بالإضافة لعمل التحاليل الطبية لـ271 حالة، وعقد ندوات توعية وتثقيف صحي لأكثر من 340 سيدة من أهالي القرية.

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