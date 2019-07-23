"#تكليف تربية واجب".. هاشتاج يتصدر "تويتر" للمطالبة بعودة التكليف لكليات التربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

دخل هاشتاج "#تكليف_تربية_واجب" ضمن الأكثر تداولاً على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وسط مطالبات لخريجي كليات تربية والطلاب المشاركة في هذا الهاشتاج بقوة، بعودة تكليف كلية التربية مرة أخرى بعد إلغائه منذ أكثر من 22 عامًا.

وطالب المغردون، رفع أجور المدرسين وإلغاء دبلومة التربية، وتعيين طلاب كلية التربية مياشرة بعد تخرجهم من الكلية وعدم مساوتهم بمن تخرج من كليات الأداب.

وقالت مروة البوري: "التعيين حقنا والتدريس شغلانتنا".

وأكدت أمل عمران: يعني يرضيك أخد تربية وفي الأخر اقعد على القهوة".

أما هند حجازي، أكدت: "التكليف ده حقنا ازاي تسحبوه منا".

وقالت جهاد: "رجعوا التكليف بما يرضي اللة".

وفي عام 1998، ألغت الحكومة، تكليف خريجي كليات التربية المعنيون بالتدريس حيث كان يلتحق خريجو التربية مباشرة في مدارس وزراة التربية والتعليم، ومنذ ذلك الحين صدرت مطالبات من خريجي كليات التربية بالحصول على التكليف في ظل عجز المعلمين الذي تعاني منه المدارس.

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وفي ديسمبر الماضي، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز الغول، بشأن تكليف خريجي كليات التربية لقضاء عام كامل، خدمة عامة في المدارس لسد العجز في المدرسين، وأبدى ممثل وزارة التربية والتعليم تأييده للمقترح.

وقال "الغول"، إن هناك آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية يتخرجون من كليات التربية ويقضون سنة خدمة عامة عقب التخرج بصورة روتينية بحتة ولا يتم الاستفاذةمنهم، والمقترح يتضمن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة في كل محافظة تختار الطلاب في النطاق الجغرافي لكل مركز وقرية واختيار الأفضل من بينهم ليتم تغطية العجز في عدد المدرسين، ويتم منحهم حوافز ومكافآت، وهذه السنة ستساعد الشباب لتاهيلهم لسوق العمل.

وفي العام الماضي، عانت وزارة التربية من عجز كبير في المدرسين، مما جعل الوزارة تعلن عن مسابقة بعقود مؤقتة لتعيين ما يقرب من 30 ألف معلم.

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