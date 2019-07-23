بسبب مسلسل وبرنامج أطفال.. "فتاة المنيا" تنهي حياتها بـ"إيشارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أنهت فتاة حياتها منتحرة بشنق نفسها مستخدمة غطاء رأس "إيشارب"، وذلك عقب شجار مع شقيقها الأصغر البالغ من العمر 7 سنوات، داخل إحدى قرى مركز المنيا؛ بسبب مشاهدة التلفاز.

التفاصيل بدأت في الظهور بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بمصرع فتاة منتحرة داخل منزلها بمركز المنيا.

وانتقل الرائد أحمد يسري رئيس المباحث لفحص البلاغ، وتبين مصرع "أ.إ - 17 سنة"، وأنها أنهت حياتها منتحرة بشنق نفسها مستخدمةً غطاء الرأس، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع شقيقها الأصغر "ا.إ - 7 سنوات" لرغبتها في مشاهدة مسلسل، وإصرار شقيقها على مشاهدة برامج أطفال، ما أثار حفيظتها فتخلصت من حياتها.

وبسؤال أسرتها أكدوا ما جاء بتحريات المباحث، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخًطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.