فتاة تنجب وعمرها 13 عامًا.. كيف أجبرها الأب

أجبر عامل طفلته 13 عامًا علي الزواج، فأنجبت طفلاً، وتدخلت شرطة فاقوس التابع لمديرية أمن الشرقية اليوم وألقت القبض عليه.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يتهم "م. ا." عامل، بإجبار ابنته "فاطمة" 13 سنة، على الزواج بعقد عرفي، والذي أسفر عن إنجابها طفلًا عمره شهور، وتحرر عن ذلك محضر
تم ضبط الأب المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
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