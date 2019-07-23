إيطاليا ليست منهم، ثماني دولٍ أوروبيّة توافق على آليّةٍ لتوزيع وإستضافة المهاجرين غير النظاميّين

وكالات- أعلنت فرنسا إن ثماني دول أوروبية وافقت على المشاركة في استضافة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط ، غير أن إيطاليا ليست واحدة من تلك الدول.

وقال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إن هناك ست دول أخرى دعمت من حيث المبدأ خطة فرنسية ألمانية لإعادة توطين المهاجرين عقب محادثات شهدتها العاصمة باريس.

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وحذر "ماكرون" من أنه لن يوافق على صرف أي تمويل للدول التي ترفض المشاركة في تحمل أعباء تلك الخطة.

قالت مصادر إن إيطاليا التي كانت ولا تزال تواجه تدفق عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين الفارين إلى أوروبا، قاطعت تلك المحادثات.

*المصدر | وكالة آنسا الايطالية