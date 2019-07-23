البنتاغون يكشف عن عملية عسكرية سرية في العاصمة واشنطن

وكالات- كشف البنتاغون عن عملية عسكرية سرية في العاصمة الأمريكية واشنطن تشمل طائرات هيلكوبتر.

وقالت وكالة بلومبورغ إن العملية العسكرية تم الكشف عنها، بعدما تقدم الجيش إلى البنتاغون بطلب التمويل.

وقالت الوكالة إن الجيش طلب الموافقة على تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 1.55 مليون دولار لصيانة الطائرات والطواقم المشاركة في العملية السرية المستمرة.

وقالت الدفاع الأمريكية، وفق وكالة بلومبورغ "بدون تمويل إضافي، لن يتمكن الجيش من أداء هذه المهمة السرية".

وحسب الوكالة، فإن 10 طائرات هيلكوبتر من طراز سيكورسكي "يو اش-60 بلاك هوك" ووحدات مختصة في مجال الطياران، بالإضافة إلى عدد من العسكريين والاحتياط ستشارك في العملية.

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كما يتم إنفاق الأموال في مركز سري للمعلومات خاص في مطار دافيسون بمدينة فيرجينيا غير بعيد من العاصمة واشنطن.

وتستغرق العملية أربعة أشهر أخرى على الأقل. وفقًا لممثل الجيش وين هول، تم إطلاق المهمة في بداية هذه السنة المالية، بينما "لم يتم تحديد مدتها". وفي الوقت نفسه، رفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك ما إذا كانيتعلق بحماية البيت الأبيض أو المباني الفيدرالية الأخرى، وما إذا كانت وحدات القيادة المشتركة للعمليات الخاصة للبنتاغون مشتركة فيها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو جزء من طلب عام لإعادة توجيه أموال الميزانية بمبلغ 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية

*المصدر| وكالة " سبوتنيك"