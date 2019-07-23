وزير داخلية بريطانيا: إدراج الإرهاب اليميني المتطرف ضمن التهديدات الرسمية

أعلن وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد اليوم الثلاثاء أن التهديد المتزايد من الإرهاب "اليميني المتطرف" سيتم إدراجه ضمن منظومة التحذير الرسمية من التهديدات للمرة الأولى.
وقال جاويد - في بيان - "نهجنا لوقف الإرهابيين واحد، بغض النظر عن الأيديولوجية الملتوية التي تحفزهم"، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
وبحسب الصحيفة يأتي هذا التغيير عقب تزايد الاعتراف بتنامي تهديد اليمين المتطرف، منذ مقتل 50
مستوى الخطر منخفضا أو كبيرا أو حادا - تضع في الاعتبار فقط تهديد الاعتداءات التي ينفذها متطرفون مسلمون فقط.
وحتى الوقت الحالي، كانت التحذيرات الرسمية البريطانية - التي تخبر العامة بما إذا كان
وأوضح جاويد في بيانه "بينما لا يزال هناك تهديد من مسلمين، فقد شهدنا مؤخرًا زيادة في النشاط الإرهابي بدافع من اليمين المتطرف"، "لذلك من المهم أن يتم إعلام الجمهور بشكل صحيح عن التهديدات التي نواجهها، وهذا هو سبب إجرائنا هذه التغييرات."
ولفت جاويد إلى أن إدراج الإرهاب اليميني المتطرف جاء بناء على توصية لمراجعة تشغيلية أجراها مركز تحليل الإرهاب المشترك.
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