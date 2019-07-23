الجيش الوطني الليبي ينجح في التقدم إلى نقاط جديدة بطرابلس

شن الجيش الوطني الليبي هجوما واسعا بعدة مناطق ونقاط تمركز المليشيات المسلحة بطرابلس ونجحت في التقدم لنقاط جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي -وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) التابعة للحكومة المؤقتة

- اليوم /الثلاثاء/ أن وحدات القوات المسلحة سيطرت على عدد من الآليات وألحقت خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف مسلحي الوفاق، مشيرة إلى أنهم نجحوا في إجبار مسلحي الوفاق على التراجع للنقاط الخلفية داخل العاصمة .



يذكر أن سلاح الجو الليبي قد نفذ أمس ضربات جوية ليلية مركزة جنوب وشرق طرابلس مستهدفة مواقع الميليشيات في وادي الربيع وعين زارة ومناطق مختلفة.