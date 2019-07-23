مارتن جريفيث: الحرب في اليمن يمكن حلها بالجهود الدبلوماسية

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، إن الحرب في اليمن يمكن حلها بالجهود الدبلوماسية، موضحا أن الأطراف اليمنية ملتزمة باتفاق السويد كمدخل للحل السياسي.
وأضاف جريفيث - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء-"أن الحرب في اليمن قابلة للحل؛ لأن الطرفين والتوافق الدبلوماسي الدولي يدعم اتفاقا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم ديسمبر الماضي".
حل سياسي وأن الحل العسكري غير وارد، وهما لا يزالان على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة، كما أنه في الأيام المقبلة سيتم التركيز على تفاصيل اتفاق نشر قوات أمن محلية في الحديدة.
وأوضح أن الطرفين كليهما يصر على رغبته في
ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا؛ إثر انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
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