أبو ردينة: الرئيس الفلسطيني يدعو لاجتماع للقيادة الفلسطينية بعد غد الخميس

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس دعا لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، مساء يوم الخميس المقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأضاف أبو ردينة - في تصريح صحفي اليوم - " أمام التحديات الكبيرة المستمرة على

كافة المستويات من قبل الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الاموال الفلسطينية، او استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، فإن الرئيس عباس دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس المقبل، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات " .



وأشار إلى أن الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الاجراءات الاسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأمريكية ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية .