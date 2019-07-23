وزير الخارجية الروسي: لم نوقف الحوار حول الوضع في فنزويلا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ممثلي رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جوايدو يحاولون التواصل مع موسكو، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أن الاعتماد على القوى الخارجيةيأتي بنتائج عكسية.
وأضاف لافروف - في مقابلة مع قناة (آر تي) الروسية ووسائل إعلام أمريكية لاتينية اليوم/الثلاثاء/ - : "لم نوقف الحوارحول الوضع في فنزويلا، ونحن نتحدث بنشاط مع جميع ممثلي المشهد السياسي الفنزويلي، بما في ذلك الأشخاص الذين يتواصلون معنا من أنصار خوان جوايدو".
وتابع قائلاً: "نحن نوضح لهم عدم جواز محاولات حل مشكلاتهم الداخلية عن طريق الاستعانة بالتدخل الخارجي".
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