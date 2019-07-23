عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد شهود عيان، بأن 80 مستوطناً اقتحموا الأقصى عبر «باب المغاربة» على شكل مجموعات وسط انتشار لقوات الاحتلال في الساحات. وأشاروا إلى تنفيذ المستوطنين جولات استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس تلمودية.

وتواصل شرطة الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمنعهم من الاعتكاف في الأقصى.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم أسرى محررون، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، بأن قواته اعتقلت 9 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ممّن وصفهم بـ«المطلوبين»، بزعم ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

إلى ذلك، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، بتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة من بلدة «بيت فجار» في بيت لحم، والذي استشهد داخل عتقل «نيتسان الرملة» في 16 يوليو الجاري.

وقدمت الهيئة التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لتسليم جثمان طقاطقة، مطالبة بعدم نقل جثمانه إلى ما تسمى مقابر الأرقام حتى صدور قرار بالرد على التماس الهيئة.

وفي سياق آخر، اتهمت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» سلطات الاحتلال، بقتل 16 طفلاً فلسطينياً، 12 طفلاً من قطاع غزة، و4 أطفال في الضفة الغربية غزة، منذ بداية العام الجاري. واتهمت الحركة في تقرير لها جيش الاحتلال باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي المتفجر، ضد الأطفال بهدف قتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة لهم، مستغلين عدم مساءلتهم ومظلة الحماية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية. وقالت الحركة: «إن الانتهاكات الإسرائيلية، أسفرت عن العديد من المآسي للأطفال، حيث أصبح بعضهم يحلم بالمشي واللعب مجدداً، وآخرون فقدوا أعينهم إثر إصابتهم بالرصاص الإسرائيلي».

وفى سياق آخر، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، أمس، من تفاقم أزمة نقص الأدوية من جراء نفاد نصف المخزون الدوائي بالمستشفيات الفلسطينية بالقطاع. وقال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة منير البرش في مؤتمر صحفي، إن المؤشرات والمعطيات الخطيرة حول الواقع الدوائي والأزمة الخانقة التي يعيشها مرضى قطاع غزة من شأنها أن تضع مجمل الخدمات الصحية أمام تحديات صعبة في ظل غياب التدخلات الجادة من الجهات المعنية لتعزير المقومات الأساسية للخدمات الصحية. وأضاف البرش أن ثمة نقصاً في المستهلكات الطبية وصل إلى 25 في المئة، إضافة إلى 60 في المئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، معتبراً أن هذه المعدلات خطيرة جداً وغير مسبوقة.

وذكر أن إجمالي قيمة الواردات الدوائية للمستشفيات والمراكز الصحية من الجهات المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 12.8 مليون دولار من 1.2 مليون دولار حجم الوارد من مستودعات وزارة الصحة بالضفة الغربية، أي ما يقارب ثلاثة في المئة فقط من الاحتياجات الدوائية التي تبلغ سنوياً 40 مليون دولار. وناشد التجمعات والمؤسسات الإغاثية كافة سرعةَ التداعي لحشد الدعم اللازم لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية للمرضى، مطالباً المجتمع الدولي لإنهاء الحصار والعمل الجاد والفوري لحماية الحقوق العلاجية لمرضى قطاع غزة.