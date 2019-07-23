ضبط قذائف ومتفجرات في عدن

عدن (الاتحاد) أعلنت السلطات الأمنية في عدن تمكنها من ضبط كميات كبيرة من القذائف والعبوات المتفجرة أثناء مداهمة أحد المخازن والمواقع المشتبه بها في أنحاء متفرقة من المدينة. وقال مصدر في قوات اللواء أول دعم وإسناد في عدن لـ«الاتحاد»، إن قواته تلقت معلومات استخباراتية حول وجود كميات من القذائف والعبوات الناسفة في مواقع متفرقة في المدينة، مشيراً إلى أن القوات دهمت تلك المواقع وعثرت على أعداد كبيرة من المتفجرات التي كانت تعد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية داخل عدن. وأكد قائد اللواء العميد منير اليافعي أن الجهود مستمرة من أجل تطهير عدن وتأمينها من كل العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون والتي تريد إثارة الفوضى والخراب فيها لتحقيق أجندة خبيثة، مشيراً إلى أن تضحيات كبيرة قدمها الجنود في سبيل استتباب الأمن والاستقرار وأن تلك التضحيات لن تذهب هدراً، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن عدن.

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