الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

حرر الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، أمس، مواقع استراتيجية جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. وقال في بيان: «إن قواته المنضوية في اللواء الأول حرس حدود سيطرت، صباحاً، على جبال القلعة الاستراتيجية، في مديرية برط العنان شمال غرب الجوف، كما توغلت في مواقع تمركز للميليشيات في أودية الظهرة بالمديرية ذاتها». ونقل عن قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود، العميد هيكل حنتف، قوله إن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيات إلى مواقع تمركزها في جبال تواثنه وجبال الامهور، مؤكداً مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات خلال المواجهات، ومصادرة القوات الحكومية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وتواصلت، أمس، المعارك بين القوات اليمنية والميليشيات في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة معقل الحوثيين في أقصى شمال البلاد. ودارت اشتباكات متقطعة بين الطرفين بالقرب من مركز مديرية كتاف والبقع، وفي مواقع عديدة بمديرية باقم الشمالية والمتاخمة للسعودية. كما قتل أربعة حوثيين بتجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والميليشيات في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط). وقال مصدر عسكري يمني، إن الاشتباكات تجددت إثر محاولة الميليشيات التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبل القرحاء، وشعب المسوح، وشعب صرام، على أطراف مديرية ناطع شمال شرق البيضاء، موضحاً أن قوات الجيش صدت محاولات تسلل الميليشيات.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة وأحياء سكنية في المناطق المحررة بمدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس. وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات استهدفت مجدداً مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة التي ترأسها الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الميليشيات قصفت المبنى بخمسة صواريخ كاتيوشا ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. وصدت قوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف، أمس ولليوم الثاني على التوالي، هجوماً لميليشيات الحوثي على منطقة الجبلية الاستراتيجية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب الحديدة.

من جهة أخرى، نجا مدير عام الثروة السمكية في محافظة شبوة أحمد سالم خيران من محاولة اغتيال نفذها مسلحون في شارع رئيسي بمدينة بئر علي جنوب شرق المحافظة. وأفاد مصدر محلي أن خيران تعرض إلى إطلاق نار من قبل مجهولين أثناء تواجده في منطقة بئر علي، مشيراً إلى أن المسؤول نجا من الاغتيال في حين تمكن المهاجمون من الفرار إلى جهة مجهولة. وأشار المصدر إلى أن قوات النخبة الشبوانية انتشرت في المدينة وشرعت بعملية تعقب العناصر الإجرامية التي نفذت الهجوم، موضحاً أن الأوضاع في مدينة بئر علي طبيعية ومستقرة، في ظل تواجد قوات النخبة، وتوليها مهمة حفظ الأمن والاستقرار فيها.