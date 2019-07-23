العراق: إطلاق عملية ضد "داعش" في نينوى

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

بدأت قيادة عمليات نينوى عملية أمنية لمطاردة إرهابيي «داعش» في ناحية «حمام العليل» جنوب الموصل، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية 9 عناصر من التنظيم الإرهابي بالموصل وديالى، كما قضت محكمة عراقية بالإعدام شنقاً بحق إرهابيين لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والهجوم على القوات الأمنية في صلاح الدين.

وقال مصدر أمني عراقي، إن «قيادة‏ عمليات نينوى باشرت، صباح أمس، عملية أمنية موسعة في ناحية حمام العليل مع شن عملية تفتيش موسعة وعملية تدقيق انتهت باعتقال 18 داعشياً، بينهم 7 قياديين مع مصادرة أسلحتهم وأعتدتهم فضلاً عن مصادرة قوائم بأسماء الذين سيتم اغتيالهم حسب خططهم الإرهابية في محور جنوب الموصل». وأضاف البيان أن «القوات الأمنية ما زالت تحاصر الناحية ومشارفها لحين الانتهاء من التدقيق الأمني ومطاردة هذه العصابات التكفيرية».

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، اعتقال 7 عناصر من «داعش» في أيسر الموصل. وقال الناطق باسم «الداخلية»، إن «قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر ومديرية شرطة الكرامة التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء، ألقت القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية».

وأضافت أن «اثنين منهم كانا يعملان في ما يسمى الحسبة، والبقية كانوا يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل»، مشيرةً إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء «الانتصار والكرامة والاربجية» في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن تمكنها من اعتقال ناقل الإمدادات لمسلحي «داعش» وقائد مجموعة التنظيم المسؤولة عن قصف عدة مدن بمحافظة ديالى بقذائف الهاون. وقالت المديرية، في بيان، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية «تبة الطبج» التابعة لناحية «جلولاء» بقضاء «خانقين» بمحافظة ديالى، مشيرة إلى أن الإرهابي عمل على تأمين المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى للمجموعة التي قامت بالهجوم على ناحية «قره تبة» وشارك بالهجوم معهم قبل التحرير، وهو شقيق لقيادي في «داعش» تم قتله بضربة جوية قبل سنوات.

وأكدت الاستخبارات العسكرية، أنها تمكنت أيضاً من الإطاحة بقائد مجموعة «داعش» المسؤولة عن قصف مدن في ديالى بقذائف الهاون، وذلك في منطقة «سيف سعد» بناحية «قره تبة»، مبينة أن «المعتقل من المجاميع الإرهابية المتواجدة في بحيرة حمرين، وعمل قائداً لمجموعة الهاونات التي استهدفت نواحي السعدية والطبج من المنظقة المذكورة، فضلاً عن مشاركته بزرع العبوات الناسفة في مناطق عدة من المحافظة».

وفي السياق، نفت قيادة العمليات المشتركة، أمس، ما نشرته وسائل إعلامية بشأن تسلل ألف عنصر من «داعش» من سوريا إلى العراق، مبينةً أن القوات الأمنية منتشرة في الصحراء وقرب الحدود وقتلت أعداداً من عناصر التنظيم.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريحات لقناة «السومرية نيوز»، إن «هناك من يتحدث عن تسلل ألف عنصر من تنظيم داعش خلال الفترة الماضية إلى العراق، وهو ما يعني أن جيشاً كاملاً من الإرهابيين قد دخل البلاد، إلا أن هذا الحديث غير حقيقي وعارٍ عن الصحة».

وفي سياق آخر، قضت محكمة الجنايات في محافظة صلاح الدين العراقية بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق إرهابيين لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والهجوم على القوات الأمنية في المحافظة. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح‏ الدين نظرت دعاوى لمدانين اثنين، اعترف الأول بالاشتراك في الهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في مصفى بيجي كما اعترف أيضاً بالهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في جامعة تكريت». وأضاف البيان أن «المدان الثاني اعترف بالعمل في ورشة تصليح عجلات عصابات داعش‏ الإرهابية، كما شارك في الاستيلاء على العجلات الحكومية في القصور الرئاسية عام 2014، فضلاً عن قيامه بحفر الخنادق في منطقة الديوم التابعة للمحافظة لمنع تقدم القوات الأمنية العراقية».