"إف بي آي": روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأميركية

أكد كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، أن روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأميركية، على الرغم من العقوبات والجهود الأخرى المبذولة لردعها عن مثل هذه الأعمال قبل انتخابات الرئاسة في 2020.

وقال راي في جلسة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قبل يوم من الشهادة، التي سيدلي بها المحقق الخاص روبرت مولر أمام الكونجرس، في جلسة علنية عن التحقيق الذي أجراه على مدى عامين عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في 2016، "الروس عازمون بالتأكيد على محاولة التدخل في انتخاباتنا".

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وكشف تحقيق مولر عن حملة واسعة من القرصنة الإلكترونية والدعاية، خلال انتخابات 2016 كان من شأنها توجيه اتهامات أميركية ضد 25 روسياً وثلاث شركات روسية.