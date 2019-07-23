رئيس وزراء العراق يعلن إصدار أوامر بالقبض على 11 وزيراً بتهم فساد

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن إصدرا أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم بتهم فساد.

وقال عبد المهدي، "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتاً إلى وجود "1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة".

وأضاف "سنذكر اسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، مستدركاً "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على المستشارين القانونيين للبت بها".

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