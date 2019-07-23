قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يأمل في اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف جرينبلات في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين: "الرئيس ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً".
وشدد جرينبلات على أن "الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة، وستقدم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية"، مضيفاً "أدعو الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد".
واعتبر جرينبلات أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي "غير الحاسم" وقرارات الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين العودة للتفاوض.
اقرأ أيضاً... مسؤول أميركي: كوشنر يقترب من إعداد خطة التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: ترامب سيقرر قريباً متى سيكشف عن خطة السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.