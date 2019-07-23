الجيش اليمني يكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الجوف والبيضاء

كبّدت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في محافظتي الجوف والبيضاء.

وقال قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، في بيان نشره موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن "قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال القلعة الاستراتيجية في مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف".

وأضاف حنتف أن "قوات الجيش توغلت في مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في أودية (الظهرة) بالمديرية ذاتها، وتمكنت من قطع خطوط إمداد ميليشيات الإرهابية إلى مواقع تمركزها في جبال (تواثنه) وجبال (الأمهور)".

وأكد حنتف أن "المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي"، لافتاً إلى أن "قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

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إلى ذلك، قُتل وجٌرح ستة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني: "اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيات الإرهابية التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبل (القرحاء) وشعب (المسوح) وشعب (صرام) في جبهة ناطع".

وأضاف البيان "أحبطت قوات الجيش محاولة ميليشيات الحوثي وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع أربعة من عناصرها وإصابة اثنين آخرين".