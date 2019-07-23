كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السبسي" يظهر أمام الإعلام في ظل جدل حول وضعه الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية أمس (الاثنين)، في أثناء لقاء روتيني مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وظهر الرئيس البالغ من العمر 92 عاماً في الفيديو الذي نشرته الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، في مكتبه بالقصر الرئاسي مع وزير الدفاع، وقد بدت عليه آثار المتاعب الصحية، ومن دون أن يدلي بتصريحات.

وهذا الظهور الأول للسبسي منذ الخامس من الشهر الجاري، حينما توجه بكلمة إلى الشعب بمناسبة توقيعه الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد مكوثه لأسبوع في المستشفى العسكري بسبب أزمة صحية «حادة»، كما وصفتها مؤسسة الرئاسة آنذاك في بيان رسمي.

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وقبل مرضه، دأب السبسي على استقبال ضيوفه السياسيين والدبلوماسيين، ورؤساء المنظمات، وضيوف تونس من الخارج، بشكل يومي في القصر الرئاسي. ويأتي هذا الظهور مع عودة الجدل بشأن صحة الرئيس الذي رفض التوقيع على تعديلات جديدة للقانون الانتخابي، كان قد صادق عليها البرلمان في وقت سابق، بينما بدأت أمس الهيئة المستقلة للانتخابات بتلقي ملفات الترشح إلى الانتخابات التشريعية.

وقال وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية في إطار استئناف نشاطه؛ كانت فرصة لاستعراض الوضع الأمني على الحدود التونسية، وفرصة لعرض كل الأنشطة التي قمنا بها في إطار الاحتفال بعيد الجيش الوطني». وأضاف الوزير: «أؤكد أن الوضعية الأمنية مستقرة، وتحت السيطرة، بالتنسيق الوثيق بين المؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي».

وكان السبسي قد تعهد في وقت سابق، بعد مغادرته المستشفى، بأن ينهي عهدته الرئاسية الحالية التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وتجري الانتخابات التشريعية هذا العام يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الثالثة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.