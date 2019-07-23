كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإسباني يصوت ضد إعادة انتخاب رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت البرلمان الإسباني ضد إعادة تعيين رئيس الوزراء الحالي "بيدرو سانشيز"، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعزز فرص إبرام انتخابات جديدة.

وخسر سانشيز تصويت أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء، بأغلبية 170 صوتاً معارضاً مقابل تأييد 124 صوتاً.

وامتنع نحو 52 عضواً في البرلمان الإسباني عن التصويت على تأييد "سانشيز" في منصب رئيس الوزراء.

وكان بيدرو سانشيز قادراً على حصد تأييد 123 صوتاً من الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له ونائباً واحداً فقط من حزب إسبانيا الإقليمي.

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لكن في الواقع أن فوز سانشيز كان يتطلب أغلبية مطلقة من البرلمان الإسباني ما يعني الحصول على تأييد 176 صوتاً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 350 مقعداً.

ويأتي فشل سانشيز في حصد أغلبية بالبرلمان بعد انهيار المحادثات الائتلافية بين حزبه وبين حزب بوديموس قبل أيام قليلة.

ومن المقرر أن يواجه رئيس وزراء إسباينا تصويتاً آخر يوم الخميس المقبل يفترض أن يحصد فيه أغلبية.

ويعني عدم قدرة سانشيز على جمع أغلبية مطلقة من النواب لفترة ولاية جديدة كرئيس للوزراء أو عدم فوز المعارضة أن إسبانيا قد تعود إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والتي من شأنها أن تكون الانتخابات العامة الرابعة منذ عام 2015.