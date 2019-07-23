الاحتلال يعتقل مقدسيين "هاجموا" المطبع السعودي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين بزعم الاشتباه بهم بمهاجمة المدون السعودي، محمد سعود، الذي يرافق وفد تطبيع عربي في زيارة إلى البلاد، فيما سلمت استدعاء لحارسين من حراس المسجد الأقصى، ومصور صحافي بخصوص التهمة ذاتها.

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت ثلاثة شبان من سكان القدس الشرقية، للاشتباه بمهاجمتهم المدون السعودي، خلال زيارته للبلدة القديمة بالقدس المحتلة. وسط توقعات باعتقالات إضافية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شريطًا مصورًا يظهر طرد المقدسيين للمطبع السعودي، الذي دخل باحات المسجد الأقصى وأسواق القدس القديمة، مرتديا اللباس الخليجي التقليدي، حيث أظهرت الصور، شبانا وأطفالا وهم يبصقون على المطبع السعودي، ويقذفونه بالكراسي والأحذية، حتى أجبروه على مغادرة المكان.

وفي هذا السياق، أوضح مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس، لـ"العربي الجديد"، بأن الاعتقال تم بناء على شكوى مقدمة من قبل المدون السعودي لشرطة الاحتلال، وأضاف أن المعتقلين هم: "علاء المصري، علاء الزربا، إيهاب الزغير، ومحمد عوض"، موضحًا أن سلطات الاحتلال سلمت استدعاءات للتحقيق لثلاثة حراس من حراس الأقصى هم: "عيسى بركات، مختار التميمي، وعمران الرجبي، والمصور الصحافي رجائي الخطيب".

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، قد صرح بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم ثلاثة فلسطينيين واصفًا إياهم بـ"البلطجية"، زاعمًا أنهم "اعتدوا على مواطن سعودي وصل إلى الحرم الشريف لأداء الصلاة في المسجد الأقصى".

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وفي زيارة تطبيعية لاقت استهجانًا شعبيًا فلسطينيًا، وصل سعود برفقة 6 إعلاميين من الإمارات والأردن والعراق، إلى البلاد أمس، الإثنين، بالتزامن مع حملة هدم واسعة للاحتلال في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، أمس، أنها تستضيف "الوفد الإعلامي" الذي يضم مدونين من دول ليس لإسرائيل علاقات ديبلوماسية معها منها السعودية والعراق.

وأوضحت خارجية الاحتلال أن "استضافة الوفد الصحافي العربي جاءت بمبادرة من القسم العربي في وزارة خارجية الاحتلال، بهدف إطلاع الصحافيين - القادم بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال- على موقف الاحتلال من قضايا سياسية وجيوسياسية".

يذكر أن الوفد التطبيعي اجتمع اليوم، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسب هيئة البث الإسرائيلي "كان"، فيما تجنب المصدر الإفصاح عن مجريات اللقاء، وسط توقعات بأن يجتمعوا في وقت لاحق مع وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، علما بأنهم التقوا برئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر.

واشتهر المدون السعودي محمد سعود، بتعاطفه وامتداحه للاحتلال الإسرائيلي، وظهر مؤخرا في تسجيل فيديو باللغة الإنجليزية، هنأ فيه إسرائيل بـ"يوم الاستقلال" الذي يمثل ذكرى النكبة بالنسبة للفلسطينيين، واعتبر أن "إسرائيل هي أيقونة الحرية".

كما خصّ سعود إذاعة الجيش الإسرائيلي بحديث إذاعي قال فيه، متحدثًا باللغة العبرية إنه "يحب إسرائيل، ويشعر بأن الإسرائيليين مثل عائلته".