بريطانيا تخاطب دولا أوروبية لتأمين مضيق هرمز

كشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن بريطانيا خاطبت دولا بالاتحاد للانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال الدبلوماسيون: "إن فرنسا والدنمارك وإيطاليا وهولندا أبدت تأييدا قويا للمهمة المحتملة، فيما أبدت ألمانيا وإسبانيا والسويد والنرويج أيضا اهتماما بالقيام بدور محتمل".

وأشاروا إلى أن المهمة قد تديرها قيادة بحرية بريطانية فرنسية مشتركة، ولن تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي أو أمريكا بشكل مباشر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة مع الشركاء الأوروبيين بتعزيز الأمن البحري في الخليج.

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وقال: "لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية مع بريطانيا وألمانيا لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج".





وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران عام 2015.

زاد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عددا من السفن وناقلات النفط، وإسقاطها طائرة مسيرة أمريكية، وأعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من قادة إيران بينهم علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري للمرة الأولى بجانب وزير الخارجية الإيراني.