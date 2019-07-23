بتعليمات أردوغان.. حذف 14 عضوا من مؤسسي"العدالة والتنمية"

قام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان بتحديث القائمة الخاصة بأعضائه المؤسسين والمكونة من 68 شخصا حيث حُذف منهم 14 اسما.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحزب حدّث القائمة وأرسلها لنوابه البرلمانيين، وأجهزته المختلفة بعد حذف 6 من القائمة استقالوا، و4 تم فصلهم، و4 آخرين وافتهم المنية.

وعقب ذلك تم تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، بناءً على القائمة التي أرسلت لأجهزته، ونواب البرلمان، وتم حذف الأسماء المستقيلة والمفصولة منه.

وجاء نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي انشق عن الحزب في وقت سابق يوليو/تموز الجاري على رأس من تم حذف اسمهم من القائمة رغم أنه من مؤسسي الحزب.

ومن المؤسسين المنشقين الذين تم حذف أسمائهم إلى جانب باباجان كل من إدريس نعيم شاهين وإسماعيل طاطلي أوغلو ومحمد ياشار أُوزْتُرك ومصطفى أوزترك ومحمد نائل بَرْزَكْ.

أما الأعضاء الذين تم فصلهم عن الحزب وحذفوا من القائمة ذاتها ياشار ياقيش ومحمد غازي أوغلو وفاطمة أونصال وأردال اونال.

يذكر أن المشهد السياسي التركي يشهد حالة من الارتباك في الوقت الحالي، بسبب انشقاق وزير الاقتصاد السابق باباجان عن حزب العدالة وانتقاد سياساته ومبادئه والإعلان عن تحركه لتأسيس حزب جديد بالتعاون مع رموز سياسية أخرى.

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كما يسعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو لتأسيس حزب جديد أيضا مع المنشقين المحتملين عن حزب العدالة والتنمية.





وقدم باباجان في 8 يوليو/تموز الجاري استقالته رسميا من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخرا نية 40 برلمانيا منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد.

وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان في 10 يوليو/تموز إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.

كما يعتزم 40 نائبا من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله جول، وفقا لتقارير صحيفة محلية.

ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية اتجاههم لهذه الخطوة إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.

ويسعى كل من باباجان وجول منذ 3 أشهر تقريبا لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.

ويضم الحزب التركي الجديد خليطا من الوجوه القديمة والجديدة الناجحة، حيث يدرك كل المقربين من باباجان مدى دقته ومعاييره العالية، إذ إنه يعمل على التفاصيل الصغيرة لكل الخطط قبل الإعلان عنها.