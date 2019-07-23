انت الان تتابع مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين إسبر وزيرا للدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع، لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم.
وأثناء إجراء التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة لصالح اختيار إسبر للمنصب ليصبح ثاني وزير دفاع يرشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة.
ولم يتم تعيين وزير دفاع منذ استقالة جيم ماتيس في ديسمبر كانون الأول بسبب خلافات مع ترامب بشأن السياسات.
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