مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين إسبر وزيرا للدفاع

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مارك إسبر مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع، لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم.

وأثناء إجراء التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة لصالح اختيار إسبر للمنصب ليصبح ثاني وزير دفاع يرشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة.

ولم يتم تعيين وزير دفاع منذ استقالة جيم ماتيس في ديسمبر كانون الأول بسبب خلافات مع ترامب بشأن السياسات.