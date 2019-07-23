المغرب: نؤكد تضامننا مع دول الخليج وضرورة احترام الملاحة البحرية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، أول تعليق مغربي حول الأزمة الحالية في الخليج والحديث عن ضمان أمن الملاحة البحرية.

وكانت إيران اعترفت على لسان وزير خارجيتها جواد ظريف باحتجاز ناقلة النفط البريطانية وادعت أنها بسبب مخالفتها في المياه الإيرانية، بعدما أظهرت مقاطع فيديو احتجاز ناقلة النفط ورفع العلم الإيراني عليها.

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قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في بيان نقلته قناة “العربية” إن الرباط تعلن تضامنها مع دول الخليج، وتؤكد ضرورة احترام الملاحة البحرية.

وتابع بوريطة “المغرب يتابع بقلق التطورات الأخيرة، ويدعو لضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل”.

وأشار وزير خارجية المغرب، إلى أن المملكة المغربية أدانت في مرات عديدة، أي تهديدات لأمن واستقرار المنطقة، وتؤكد تضامنها مع الدول العربية في الخليج في كل مرة يتم تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.

وأردف “المغرب على غرار كل البلدان منشغل بتصاعد التوتر في مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، وموقفه نابع من صفته عضوا في المجتمع الدولي وأيضا بصفته بلدا تجمعه روابط خاصة مع منطقة الخليج”.