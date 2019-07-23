شكرا لقرائتكم خبر عن إدلب.. أبرياء تحت الأنقاض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان) قال رجال إنقاذ وسكان مدينة معرة النعمان السورية إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 43 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، أمس (الإثنين)، في هجوم على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سورية. وأضافوا: إن الغارات التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في جنوب محافظة إدلب.

قال رجال إنقاذ وسكان مدينة معرة النعمان السورية إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 43 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، أمس (الإثنين)، في هجوم على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سورية. وأضافوا: إن الغارات التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في جنوب محافظة إدلب.

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