شكرا لقرائتكم قطر: طلبنا التسجيلات ورفضت "نيويورك تايمز" تسليمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الدوحة بيانا، الثلاثاء، أنكرت فيه علاقتها بما ورد بالتسجيل الهاتفي بين سفيرها في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، والذي كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية..
وأنكرت قطر علاقتها بتفجيرات الصومال بحسب البيان.
كذلك أضاف البيان أن رجل الأعمال خليفة المهندي يتحمل مسؤولية تعليقاته، وستقوم الدوحة بفتح تحقيق بشأنه.
أيضا أشار البيان إلى أن قطر طلبت التسجيلات الهاتفية ورفضت صحيفة "نيويورك تايمز" تسليمها لها.
وجاء في البيان أن السفير والمهندي تحدثا عن تفجيرات الصومال كمواطنين لا كمسؤولين.
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