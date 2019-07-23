لاريجاني: الاميركيون لم ينجحوا في قطع صادرات النفط الايراني وإثارة التوتر داخل البلاد

أكد رئيس البرلمان ال​ايران​ي ​علي لاريجاني​ لدى استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​صالح العاروري​ ان "الاميركيين كانوا بصدد قطع صادرات ​النفط​ الايراني وإثارة التوتر داخل البلاد، لكنهم لم ينجحوا في أي من ذلك"، مشيراً إلى أن "​سياسة​ ايران تمثلت دوما بدعم الشعب ال​فلسطين​ي المضطهد، وهي تتابع قضية فلسطين بكل حساسية".

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