الرئاسة الأفغانية تطالب ترامب بتوضيحات حول الحرب في أفغانستان

طالبت ​الرئاسة الأفغانية​، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بـ"توضيح تصريحات قال فيها إن ​الولايات المتحدة​ قادرة على الانتصار في الحرب بالبلد الأول خلال 10 أيام"، مشيرةً إلى أنه "بالنظر إلى العلاقة متعددة الجوانب بين ​أفغانستان​ والولايات المتحدة، تدعو كابل ترامب إلى إيضاح التصريحات التي أطلقها في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​".

ولفتت إلى ان "​واشنطن​ تستطيع الانتصار في الحرب بأفغانستان خلال 10 أيام، إلا أنه لا يريد قتل 10 ملايين شخص"، مشيرةً إلى أنه "تمكنت أفغانستان كواحدة من أقدم دول العالم، من التغلب على أزمات التي لا حصر لها خلال التاريخ، ولن تسمح الأمة الأفغانية أبدًا لأي قوة أجنبية بتحديد مصيرها".

وأشارت إلى أنه "يعتمد تعاوننا وشراكتنا مع دول العالم، لاسيما مع الولايات المتحدة، على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، لافتةً إلى أنه "بينما تدعم ​الحكومة الأفغانية​ جهود الولايات المتحدة لضمان السلام في أفغانستان، تؤكد الحكومة أن رؤساء الدول الأجنبية لا يمكنهم تحديد مصير أفغانستان في غياب ​القيادة​ الأفغانية".