جاويش أوغلو هنأ جونسون بفوزه برئاسة الوزراء في بريطانيا

هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بوريس جونسون، بفوزه برئاسة الوزراء في بريطانيا، وزعامة حزب المحافظين.
وأعلن حزب المحافظين البريطاني فوز بوريس جونسون، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفا لتيريزا ماي التي استقالت رسميا من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.
وفاز جونسون بحصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.
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