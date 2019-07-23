مسؤول روسي: الهند تنوي شراء المحركات الفضائية الروسية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن "الهند تنوي شراء المحركات الروسية الصنع سعيا لتحقيق برنامجها الفضائي القومي"، مشيراً إلى أن "التعاون بين البلدين يتطور في مجال الرحلات الفضائية المأهولة والملاحة الفضائية وأضيف الآن إلى هذين المجالين إنتاج المحركات الفضائية".
وأعرب عن رغبته في استيراد المحركات الفضائية الروسية الصنع التي ستستخدم في تحقيق البرنامج الفضائي الهندي، مشيراً إلى "أننا نهنئ زملاءنا الهنود بنجاح إطلاق مسبارهم القمري الثاني".
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