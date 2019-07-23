قائد بالحرس الثوري: اميركا وبريطانيا تستخدم خطابا مسيئا لدول الخليج الفارسي

اكد قائد سلاح البحر التابع لحرس الثورة الاسلامية علي رضا تنكسيري ان "لدينا تسجيل صوتي عن محادثات لاسلكية للأميركان والبريطانيين خاطبوا فيه قوات دول الخليج الفارسي بألفاظ مسيئة"، مشيراً إلى أن "ايران لديها 2200 كيلومتر من الحدود المائية في الجنوب، و1200 كيلومتر من السواحل في الشمال، الامر الذي يتطلب التواجد بصلابة وقوة في البحار".
وأشار الى "الظلم التاريخي الذي مارسته بريطانيا بدءا من نهر "اروند" وحتى الخليج الفارسي"، لافتاً إلى أن "الاميركيين اليوم وبسبب اهمية المنطقة، يتواجدون فيها، ولكن لن يحققوا شيئا مثل كل مرة"، لافتاً إلى "اقتدار ايران وصلابتها وقوتها، والذي تحقق بفضل قيادة الامام الخميني ودماء الشهداء، وصرح: لدينا تسجيل صوتي لمحادثات لاسلكي لأميركان وبريطانيين، يخاطبون فيها قوات الدول المطلة على الخليج الفارسي".
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