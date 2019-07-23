المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يتعرض لحادث أصيبت به عينه

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن "مبعوثها الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون تعرض لإصابة في العين، وأنه سيحد من نشاطه لفترة من الزمن بناء على نصيحة الأطباء"، مشيرة إلى أنه "لن يتمكن من السفر خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء بشكل كامل قريبا".

ولفتت الى أن "المبعوث الخاص يُعرب عن تقديره للدعم القوي من العديد من الجهات لجهوده لتيسير المسار السياسي ومستقبل أفضل للشعب السوري الذي طالت معاناته".