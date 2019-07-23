افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بان دورية تابعة لشعبة المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​ مكتب مرجعيون حاصبيا في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون سوريين اثنين على خلفية دخولهم البلد خلسة، وتم تسليمهما الى مخفر قوى الامن في ​العديسة​ للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوى الامن توقف سوريين اثنين على خلفية دخولهم البلد خلسة في الطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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