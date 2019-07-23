إخبار الى النيابة العامة الإستئنافية ضد "مشروع ليلى" الفني

تقدمت المحامية كريستين نخول بوكالتها عن الناشط فيليب سيف بإخبار أمام النيابة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ ضد عرض "مشروع ليلى" الفني الذي من المفترض أن يقدم ضمن عروض ​مهرجانات بيبلوس الدولية​ ليلة التاسع من آب المقبل، وذلك بجرائم إهانة المقدسات والمس بالأديان وإثارة النعرات الطائفية، على أن تدرس النيابة العامة الإستئنافية مضمون الإخبار ليحال بعدها الى ​النيابة العامة التمييزية​، ثم التحقيق في حال أخذت "الإستئنافية" بمضمون الإخبار.

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