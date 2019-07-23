فياض: يهمنا أن ندافع عن مصالح الناس دون أن نفرط بمصالح الدولة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أن "هناك الكثير من البنود الايجابية الموجودة في ​الموازنة​، وتبدأ من المادة 32 الى 40 ، حيث هذه المواد تتضمن اعفاء من الغرامات".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فياض أن "هذه المواد كلها لصالح المواطنين، وبالمادة 41 هناك اجراء تسوية على ​الضرائب​ الى حد الـ 50 بالمئة"، مشيراً الى "أننا كنا حاضرين عند كل مادة قانونية للدفاع عن مصالح الناس دون أن نفرط بمصالح ​الدولة​".

ولفت الى ان "العقلية الشعبوية التي يعاني منها البعض نحن لا نعاني منها"، مشيراً الى أن "هناك نزعة نفكر بعقل دولتي ليبرالي، وموقفنا عند كل نقطة كيف ندافع عن مصالح الناس دون أن نفرط بمصالح الدولة".

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وأكد أن "كتلة الرواتب هي 10300 مليار ليرة أي 40 بالمئة من حجم الانفاق، وهناك 8300 مليار فوائد الدين اي 38 بالمئة من حجم انفاقنا، و​الكهرباء​ 2500 مليار هؤلاء مجموعهم 88 بالمئة من حجم انفاقنا يبقى 12 بالمئة".

واعتبر فياض "أننا أمام وضع لا نحسد عليه، وبموازن 2020 ​الحكومة​ يجب ان تعلن الاستنفار العام ليس بهدف اجراءات لمنع الانهيار انما لوضع الازمة على سكة المعالجة"، مشدداً على أنه "يجب استحضار كل ادوات المعالجة الخارجية والداخلية على الطاولة".

ورأى أنه "يجب الخروج من معادلة اننا نحن و​المصارف​ بمعادلة اشتباك أو مكشلة"، مؤكداً أن "المصارف ليس أمامها إلا أن تكون جزء من الحل"، مشيراً الى أنه "لا تستطيع المصارف تحييد نفسها عن الازمة ويجب ان يكونوا شركاء بمعالجة الازمة"، معتبراً ان "البنوك ليست خصما طبقيا لان الجميع في مركب واحد".