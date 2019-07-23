لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في حديث تلفزيوني إلى أن "​رائحة كريهة​ جداً يمكن شمها عند الخروج من ​مطار بيروت الدولي​ وهناك مصدرين لها، الاول مزرعة البقر والثاني ​نهر الغدير​"، مؤكداً أنه "على الادارات المعنية تحمل مسؤوليتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: الرائحة الموجودة على طريق المطار مصدرها مزارع البقر ونهر الغدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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