أطلع النائب محمد كبارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفاقم الاوضاع الاجتماعية في طرابلس، مشددا على اطلاق ورشة تنموية بعد ان تم اقرار الموازنة العامة.
وحذر كبارة من أي محاولة رعناء لفرض إقامة مكب النفايات في بلدة الفور، مؤكدا أن المواطنين يرفضون هذا المكب ولن يسمحوا بإقامته.
وأبلغ كبارة وزير البيئة فادي جريصاتي أن على الدولة التفتيش عن طريقة أخرى لمعالجة أزمة النفايات، واقترح أن يكون الحل المرحلي بأن تتولى كل منطقة البحث في نطاقها عن مكان ليكون مكب نفايات.
أضاف كبارة: لن تقبل أي منطقة أن تكون مكبا لنفايات منطقة أخرى. هذا ثبت خلال السنوات الماضية، وما تؤكده الوقائع اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كبارة يحذر من إقامة مكب للنفايات في بلدة الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.