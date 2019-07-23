كبارة يحذر من إقامة مكب للنفايات في بلدة الفور

أطلع النائب ​محمد كبارة​ رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ على تفاقم الاوضاع الاجتماعية في ​طرابلس​، مشددا على اطلاق ورشة تنموية بعد ان تم اقرار ​الموازنة​ العامة.

وحذر كبارة من أي محاولة رعناء لفرض إقامة مكب ال​نفايات​ في بلدة الفور، مؤكدا أن المواطنين يرفضون هذا المكب ولن يسمحوا بإقامته.

وأبلغ كبارة وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ أن على الدولة التفتيش عن طريقة أخرى لمعالجة ​أزمة النفايات​، واقترح أن يكون الحل المرحلي بأن تتولى كل منطقة البحث في نطاقها عن مكان ليكون مكب نفايات.

أضاف كبارة: لن تقبل أي منطقة أن تكون مكبا لنفايات منطقة أخرى. هذا ثبت خلال السنوات الماضية، وما تؤكده الوقائع اليوم.