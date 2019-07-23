المكتب الاعلامي لبري ينفي اي مقابلة صحفية او اي اجتماع ضمه مع قيادات من النخب الفلسطينية

نفى المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إجراءه اي مقابلة صحفية او اي اجتماع ضمه مع قيادات من النخب الفلسطينية، وذكر ان ما اوردته احدى الصحف الصادرة خارج لبنان في هذا اﻻطار ﻻ اساس له من الصحة على اﻻطلاق.

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