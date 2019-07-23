LBC: النيابة العامة التمييزية تتابع ملف أحد الوسطاء في ادخال طلاب الى الحربية

أكد مصادر متابعة لملف أحد الوسطاء في ادخال طلاب الى الكلية الحربية لقناة "LBC" أنه "اذا كان 19 مليون ​دولار​ الموجودين بحساب هذا الوسيط فكم تلميذ دخل؟"، مشيراً الى أن "هذا الرقم موضع متابعة مع ​النيابة العامة التمييزية​".

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