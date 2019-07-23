محمد نصرالله: نعم وألف نعم لمساعدة أهلنا الفلسطينيين للحصول على حقوقهم الإنسانيه بلا تردد

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ الى ان "​فلسطين​ في قلبنا وعقلنا وضميرنا وميثاق حركتنا، فلا يستقيم إلا أن يكون ​الشعب الفلسطيني​ بداخلها، لا على قارعة الطريق".

اضاف نصرالله قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نعم وألف نعم لمساعدة أهلنا الفلسطينيين للحصول على حقوقهم الإنسانيه بلا تردد".