اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله الى ان "فلسطين في قلبنا وعقلنا وضميرنا وميثاق حركتنا، فلا يستقيم إلا أن يكون الشعب الفلسطيني بداخلها، لا على قارعة الطريق".
اضاف نصرالله قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نعم وألف نعم لمساعدة أهلنا الفلسطينيين للحصول على حقوقهم الإنسانيه بلا تردد".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله: نعم وألف نعم لمساعدة أهلنا الفلسطينيين للحصول على حقوقهم الإنسانيه بلا تردد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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