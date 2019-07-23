بتكلفة 59 مليون دولار للفرد .. "ناسا" تخطط لإرسال سياح إلى الفضاء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press تخطط وكالة ناسا لارسال فوج سياحي للفضاء

تخطط وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء لإطلاق برنامج رحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية خلال عاميين.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فإن الرحلات ستكون باستخدام مركبات الفضاء الأمريكية Crew Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس"، و Starliner التي طورتها "بوينج".

فضلا عن أن المحطة الفضائية ستنظم 3 رحلات ما بين 2020 و2023، حيث سيقيم السياح في المحطة الفضائية لمدة شهر، وستكون تكلفة الفرد فى تلك الرحلة 59 مليون دولار.

وقالت مصادر مقربة من الوكالة، إنه من المفترض أن تكون أول رحلة سياحية ستطلقها ناسا في أكتوبر 2020، بينما ستكون هناك رحلتان أخريتان في مارس وأغسطس 2021.

ويذكر أن مركبات يوبوز الروسية هي الوحيدة القادرة على نقل السياح إلى المحطات الفضائية، وقد استخدمت لنقل 7 سائحين خلال الفترة ما بين 2001 و2009، وتكلفت الرحلة ما بين 25 إلى 50 مليون دولار للفرد.