طانطان.. “مختل عقليا” يضرم النار في مأوى سياحي ويصيب مواطنا فرنسيا وابنته

تعرض سائحان أجنبيان بجماعة فم الحصن إقليم طاطا، اليوم الثلاثاء، لجهوم بالسلاح الأبيض ما تسبب لهم في جروح خفيفة وفق ما كشفته السلطات المحلية بالإقليم.

وأوضحت ذات المصادر، أن المهاجم وهو شخص يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية قد قام زوال اليوم بإصابة نزيلين بمأوى سياحي ما تسبب لهم في جروح على مستوى الرأس واليد.

وأضافت سلطات مدينة طانطان أن النزيلين المصابين هما أب وابنته يحملان الجنسية الفرنسية، تعرضا لجروح خفيفة حينما استعمل المهاجم السلاح الأبيض ضدهما، ليتم نقلهما إثر ذلك صوب المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات اللازمة.

وتابعت ذات المصادر أن المعني بالأمر عمل أيضا على إضرام النار في المكتب المسير لهذا المأوى السياحي الموجود بتراب جماعة فم الحصن.

وألقي القبض على الشخص المعتدي، الذي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية وأنه كان سابقا نزيلا لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، ليتم وضعه رهن إشارة البحث الذي تجريه اللطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة.