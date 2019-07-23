بسبب عدم انتباه السائقين.. حوادث السير تحصد أرواح 14 شخصا في أسبوع واحد

حصدت حوادث السير، خلال الأسبوعين الماضيين، أرواح 14 شخصا، وحددت المديرية العامة للأمن الوطني أهم مسببات إزهاق أرواح المغاربة في الطرقات، في بلاغ، أصدرته، اليوم الثلاثاء.

وقال المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها إن 14 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1948 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1431 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية، المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض في ضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

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وفيما يتعلق بعمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألفا و539 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و580 محضرا، أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألفا، و959 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ، المتحصل عليه، بلغ 7 ملايين و133 ألف و900 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 5199 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7116 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 265 مركبة.