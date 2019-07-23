بعد عودته من قطر.. الحافيظي يستأنف تداريبه بالوازيس

عاد عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء الرياضي، إلى المغرب، بعد غياب دام قرابة أربعة أشهر في دولة قطر، حيث كان يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي كأس السوبر الإفريقي، بين الرجاء والترجي التونسي.

وخاض الحافيظي تداريب إنفرادية بمركب الفريق الأخضر في الوازيس، بعد استفادته من عطلة صيفية في المغرب، على أن يعود إلى قطر الشهر القادم، لمواصلة برنامجه التأهيلي، في أفق عودته بشكل رسمي للانخراط في التداريب الجماعية للنسور الخضر، شتنبر المقبل.

وأصيب نجم الرجاء في آخر أنفاس نهائي السوبر الإفريقي ضد الترجي، الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، أواخر مارس الماضي، وانتهى بتتويج الفريق الأخضر باللقب، عقب فوزه بهدفين لهدف، سجل لممثل المغرب كل من الحافيظي، وبدر بانون، بينما وقع هدف الفريق التونسي، يوسف بلايلي.