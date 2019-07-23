مدينة أمريكية تحظر بيع السجائر لمن هم دون 21 سنة

رفعت ولاية أوهايو الأمريكية السن القانونية لشراء التبغ، والسجائر الإلكترونية وكل ما يتعلق بالتدخين، من 18 إلى 21 سنة.

وينطبق الحظر على ورق صنع لفافات التدخين، ومرشحات السجائر (الفلاتر)، وسوائل التدخين، وغيرها من السلع المرتبطة بالتدخين بشكل أو بآخر.

ودخل قانون التدخين الجديد حيز التنفيذ فور التوقيع عليه من قبل حاكم الولاية. وكانت ولاية أوهايو تسمح للشباب بالتدخين من بلوغهم عمر 18 سنة.

وأصبحت ولاية هاواي أول الولايات الأمريكية، التي رفعت سن التدخين إلى 21 سنة، في عام 2015، وانضمت إليها فيما بعد، وفقا لمؤسسة Tobacco 21، بين عامي 2016 و2017 كاليفورنيا، وأوريغون، ونيوجرسي، ومين.

كما انضمت، منذ بداية العام 2019، ولاية كونيتيكت، وواشنطن، وإلينوي، وبضعة ولايات أخرى لهذا الحظر، الذي يمنع الأشخاص من شراء السجائر لمن هم دون 21 سنة.