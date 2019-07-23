إيطاليا.. القبض على مهاجر مغربي في الستينات من عمره يتحرش بالنساء داخل الحافلات 

ألقت الشرطة الإيطالية، أمس الاثنين، القبض على مهاجر مغربي في الستينات من عمره، بتهمة التحرش بالنساء داخل الحافلات، وهو الفعل، الذي يعاقب عليه القانون الإيطالي بالسجن النافذ.
ووفق وسائل إعلام ايطالية، فإن المهاجر المغربي بلغت عنه إحدى السيدات، التي ضبطته متلبسا بالتحرش بها، حيث كان يقف وراء فتاة تبلغ من العمر 25 سنة، وبدأ يتلمسها بإصرار داخل حافلة للنقل العمومي.
وأضاف المصدر ذاته أن قسم العمليات الخاصة بالشرطة المحلية في طورينو، كانوا يتابعون المتهم، الذي يبلغ من العمر 67 سنة، لأنه لم يكن جديدًا عليه مثل هذا السلوك.
وقد حلت الشرطة، وأوقفت المتهم، واقتادته الى مخفرها، ثم نقلته إلى السجن بتهمة التحرش، ومحاولة الاغتصاب.
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