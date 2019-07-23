ابتدائية طنجة تقضي بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حق شخص مارس الجنس في الشارع العام

قضت ابتدائية طنجة، اليوم الثلاثاء، بـ 4 أشهر حبسا نافذا، في حق الشخص الذي مارس الجنس على فتاة في الشارع العام، بالقرب من مسجد محمد الخامس.

وتعود فصول هذه القضية إلى الأسابيع القليلة الماضية، عندما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لشخص يمارس الجنس على فتاة في إحدى الساحات المجاورة لمسجد محمد الخامس، ما خلف استنكارا كبيرا، قبل أن يتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بشخص يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع إلى متابعة مستمرة من طرف طبيب نفسي.

وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت المعني، بعد تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي العديد من المواقع الإخبارية المحلية والوطنية.